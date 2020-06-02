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В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы

02 июня 2020 12:09
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Новости Египта. Три человека погибли в результате обрушения балкона в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое людей серьезно пострадали. Медики доставили их в больницу.

В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы-1

В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы-3

В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы-5

Лоджия рухнула с 17 этажа прямо на припаркованные у здания маршрутные микроавтобусы. Одна из машин оказалась раздавлена. Что привело к ЧП, пока неизвестно.

# Обрушение дома # Фотофакт

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