В Александрии балкон 17-го этажа рухнул на припаркованные микроавтобусы

Новости Египта. Три человека погибли в результате обрушения балкона в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое людей серьезно пострадали. Медики доставили их в больницу.
Новости Египта. Три человека погибли в результате обрушения балкона в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое людей серьезно пострадали. Медики доставили их в больницу.
Лоджия рухнула с 17 этажа прямо на припаркованные у здания маршрутные микроавтобусы. Одна из машин оказалась раздавлена. Что привело к ЧП, пока неизвестно.