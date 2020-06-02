В Афганистане взорвался автомобиль, в котором перевозили рабочих: погибли 7 человек

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший рабочих из провинции Бадахшан.

В результате инцидента погибли семь человек. Еще шестеро получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы. Состояние двоих медики оценивают как критическое.