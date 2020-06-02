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В Афганистане взорвался автомобиль, в котором перевозили рабочих: погибли 7 человек

02 июня 2020 12:00
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший рабочих из провинции Бадахшан.

В Афганистане взорвался автомобиль, в котором перевозили рабочих: погибли 7 человек-1

В результате инцидента погибли семь человек. Еще шестеро получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы. Состояние двоих медики оценивают как критическое.

В Афганистане взорвался автомобиль, в котором перевозили рабочих: погибли 7 человек-4

По данным правоохранителей, автомобиль наехал на заложенную у дороги мину. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из преступных группировок.

# Взрыв # Фотофакт

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