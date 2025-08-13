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В Албании из-за лесных пожаров эвакуируют целый город

13 августа 2025 08:23
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В Албании впервые после Второй мировой войны срочно эвакуируют целый город, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Албании из-за лесных пожаров эвакуируют целый город-2

Почти 10 тысяч жителей Дельвины вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров. В огненном кольце оказался населенный пункт с множеством исторических и археологических памятников. Несмотря на то, что местным пожарным помогают военные и коллеги со всей страны, остановить пламя и защитить город пока не удается. 

# Пожар # Пожары

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