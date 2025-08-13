В Албании из-за лесных пожаров эвакуируют целый город

В Албании впервые после Второй мировой войны срочно эвакуируют целый город, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 10 тысяч жителей Дельвины вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров. В огненном кольце оказался населенный пункт с множеством исторических и археологических памятников. Несмотря на то, что местным пожарным помогают военные и коллеги со всей страны, остановить пламя и защитить город пока не удается.