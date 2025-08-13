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Подразделения Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон для борьбы с преступностью

13 августа 2025 08:22
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Подразделения Национальной гвардии начали прибывать в Вашингтон. Около тысячи военнослужащих разместят в столице США для борьбы с преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон для борьбы с преступностью-2

Как заявил глава Белого дома, войска отзовут, как только порядок и законность в округе Колумбия будут восстановлены. Известно, что миссия продлится до 25 сентября. Мэр Вашингтона назвала решение тревожным и беспрецедентным. По данным СМИ, Дональд Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. 

# США # Массовые беспорядки

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