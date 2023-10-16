Израиль нанёс авиаудары по центру Газы

Разрушены дороги и линии снабжения. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило информацию о том, что более 600 тысяч беженцев из сектора Газа были перемещены на юг еще в субботу, и заявило, что их количество уже значительно выросло. Погибших при израильских ударах палестинцев свыше 2 600, сообщает отделение Минздрава Палестины в секторе Газа. По данным израильских СМИ, число погибших жителей Израиля во время эскалации конфликта достигло 1 400.

Израильский город Сдерот, который расположен в нескольких километрах от границы с сектором, покинули его жители, а это 30 тысяч человек. Это первая эвакуация целого города в истории государства. Около миллиона человек уже бежали из Газы. Там по-прежнему катастрофическая гуманитарная обстановка. Несмотря на то, что Израиль дал туда воду, люди не могут ее получить, потому что нет электричества, от которого работают насосы. В больницах запасов топлива осталось на несколько часов. После чего они не смогут оказывать помощь больным и раненым.