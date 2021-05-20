В Индии в двух штатах началась эпидемия грибкового заболевания

Все магазины, торговые центры, кафе, рестораны, а также культурно-развлекательные заведения могут работать лишь до девяти вечера. Под запретом любые массовые мероприятия, встречи и торжества. При этом с условием соблюдения санитарных мер открытыми остаются парковые зоны и пляжи.

Крайне сложная эпидобстановка сохраняется в Индии. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу умерших. Помимо коронавируса страну охватила эпидемия грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Под ударом два штата. Болеют около 100 человек. Специалисты связывают такой всплеск именно с пандемией. Больше всего мукормикозу подвержены люди с ослабленным иммунитетом. В их числе и переболевшие COVID-19.