Новости Италии. В Италии произошло извержение двух вулканов. Недалеко от Сицилии огромный столб черного дыма и пепла выбросил Стромболи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии произошло извержение двух вулканов. Недалеко от Сицилии огромный столб черного дыма и пепла выбросил Стромболи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из кратера горы по западному склону стекает поток лавы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Тем не менее, по данным специалистов, такой частоты извержений этой горы не отмечалось за всю историю наблюдений.
Летом 2020 года в результате сильной вулканической активности погиб турист, еще один пострадал. Мощный лавовый фонтан зафиксирован и на склоне Этны. В последний раз самый высокий действующий вулкан Европы извергался в феврале 2021 года. За ситуацией пристально следят сейсмологи.