Новости Италии. В Италии произошло извержение двух вулканов. Недалеко от Сицилии огромный столб черного дыма и пепла выбросил Стромболи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из кратера горы по западному склону стекает поток лавы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Тем не менее, по данным специалистов, такой частоты извержений этой горы не отмечалось за всю историю наблюдений.