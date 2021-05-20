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В Италии произошло извержение двух вулканов

20 мая 2021 08:23
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Новости Италии. В Италии произошло извержение двух вулканов. Недалеко от Сицилии огромный столб черного дыма и пепла выбросил Стромболи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии произошло извержение двух вулканов-1

Из кратера горы по западному склону стекает поток лавы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Тем не менее, по данным специалистов, такой частоты извержений этой горы не отмечалось за всю историю наблюдений.

В Италии произошло извержение двух вулканов-4

Летом 2020 года в результате сильной вулканической активности погиб турист, еще один пострадал. Мощный лавовый фонтан зафиксирован и на склоне Этны. В последний раз самый высокий действующий вулкан Европы извергался в феврале 2021 года. За ситуацией пристально следят сейсмологи.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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