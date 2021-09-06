В Афганистане снова летают внутренние рейсы. «Талибан» обещает, что в Кабуле скоро заработают паспортные столы

Талибы объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее официальный представитель движения сообщил, что мятежная провинция Панджшер полностью перешла под их контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего (по разным сведениям) за время боев погибли более 500 человек, но, как утверждают талибы, мирные жители не пострадали. Более того, лидеры движения принесли им извинения за нанесенный ущерб. Однако лидеры фронта сопротивления полностью опровергли информацию об их разгроме, назвав эти заявления ложью. Они объявили, что переходят к партизанской войне и призвали афганцев примкнуть к борьбе с талибами.

Как сообщают некоторые источники, по позициям повстанцев в Паджшере наносили удары пакистанские беспилотники. Эту информацию проверить трудно, но, по мнению экспертов, соседняя страна вполне могла оказать негласную помощь талибам. Об этом говорит и решение талибов передать Пакистану авиабазу Кандагар.