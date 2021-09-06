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В Афганистане снова летают внутренние рейсы. «Талибан» обещает, что в Кабуле скоро заработают паспортные столы

06 сентября 2021 20:24
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Талибы объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее официальный представитель движения сообщил, что мятежная провинция Панджшер полностью перешла под их контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане снова летают внутренние рейсы. «Талибан» обещает, что в Кабуле скоро заработают паспортные столы-1

Всего (по разным сведениям) за время боев погибли более 500 человек, но, как утверждают талибы, мирные жители не пострадали. Более того, лидеры движения принесли им извинения за нанесенный ущерб. Однако лидеры фронта сопротивления полностью опровергли информацию об их разгроме, назвав эти заявления ложью. Они объявили, что переходят к партизанской войне и призвали афганцев примкнуть к борьбе с талибами.

Как сообщают некоторые источники, по позициям повстанцев в Паджшере наносили удары пакистанские беспилотники. Эту информацию проверить трудно, но, по мнению экспертов, соседняя страна вполне могла оказать негласную помощь талибам. Об этом говорит и решение талибов передать Пакистану авиабазу Кандагар.

В Афганистане снова летают внутренние рейсы. «Талибан» обещает, что в Кабуле скоро заработают паспортные столы-4

Между тем в стране снова летают внутренние рейсы. «Талибан» обещает, что в Кабуле скоро заработают паспортные столы. В ближайшее время движение намерено объявить состав нового правительства. На это мероприятие направили приглашение Китаю, Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.

# Международная политика # Фотофакт

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