В аэропорту Барнаула 5 человек упали с трапа

Новости России. Чрезвычайное происшествие в Барнауле. В аэропорту имени Титова во время посадки на самолёт уральских авиалиний 5 человек упали с трапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным причинам площадка конструкции опустилась, и люди не смогли на ней удержаться. Пассажиры получили серьёзные травмы. Троих госпитализировали.