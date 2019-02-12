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В аэропорту Барнаула 5 человек упали с трапа

12 февраля 2019 09:35
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Новости России. Чрезвычайное происшествие в Барнауле. В аэропорту имени Титова во время посадки на самолёт уральских авиалиний 5 человек упали с трапа,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Барнаула 5 человек упали с трапа-1

По неизвестным причинам площадка конструкции опустилась, и люди не смогли на ней удержаться. Пассажиры получили серьёзные травмы. Троих госпитализировали.

В аэропорту Барнаула 5 человек упали с трапа-4

После инцидента было издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов.

# ЧП # Фотофакт

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