Трамвай сошёл с рельсов и протаранил остановку во Франции

Новости Франции. Во французском городе Исси-ле-Мулино с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство протаранило остановку и несколько легковых авто.

В результате происшествия различные травмы получили 12 пассажиров. Медики доставили всех пострадавших в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Движение на участке путей было прервано.