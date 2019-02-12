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Трамвай сошёл с рельсов и протаранил остановку во Франции

12 февраля 2019 09:31
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Новости Франции. Во французском городе Исси-ле-Мулино с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство протаранило остановку и несколько легковых авто.

Трамвай сошёл с рельсов и протаранил остановку во Франции-1

В результате происшествия различные травмы получили 12 пассажиров. Медики доставили всех пострадавших в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Движение на участке путей было прервано.

Трамвай сошёл с рельсов и протаранил остановку во Франции-4

Сейчас транспорт ходит по расписанию. Что привело к инциденту – неизвестно.

# ДТП # Фотофакт

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