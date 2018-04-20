Прямой эфир

В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи

20 апреля 2018 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. ЧП в международном аэропорту в Непале: лайнер со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи-1

Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако воздушную гавань пришлось временно закрыть.

В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи-4

Выяснилось, что когда самолет набрал нужную скорость для взлета, командир корабля заметил неисправность на приборной панели и принял решение не поднимать судно в воздух. Однако быстро затормозить не удалось, и лайнер оказался в поле.

# Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
10 тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за авиабомбы времен ВОВ
20 апреля 2018 12:25

10 тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за авиабомбы времен ВОВ

Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово
20 апреля 2018 10:06

Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово

Комитет по ядерному разоружению КНДР при Совбезе ООН планируют создать Япония и США
20 апреля 2018 07:53

Комитет по ядерному разоружению КНДР при Совбезе ООН планируют создать Япония и США