В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи

Новости Непала. ЧП в международном аэропорту в Непале: лайнер со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Непала. ЧП в международном аэропорту в Непале: лайнер со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако воздушную гавань пришлось временно закрыть.
Выяснилось, что когда самолет набрал нужную скорость для взлета, командир корабля заметил неисправность на приборной панели и принял решение не поднимать судно в воздух. Однако быстро затормозить не удалось, и лайнер оказался в поле.