В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи

Новости Непала. ЧП в международном аэропорту в Непале: лайнер со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако воздушную гавань пришлось временно закрыть.