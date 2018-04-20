Комитет по ядерному разоружению КНДР при Совбезе ООН планируют создать Япония и США

Новости Японии. Власти Японии и США рассматривают идею создания комитета по ядерному разоружению КНДР при Совбезе ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 апреля этот вопрос обсуждался на переговорах японского премьера и Дональда Трампа. По мнению сторон, создание специального органа помогло бы провести полную ликвидацию северокорейского ядерного оружия под международным контролем. Подобная структура уже действовала при Совбезе в 90-х по Ираку.