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10 тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за авиабомбы времен ВОВ

20 апреля 2018 12:25
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Новости Германии. Массовая эвакуация проходит в центре Берлина из-за операции по вывозу неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за авиабомбы времен ВОВ-1

Покинуть опасную зону радиусом в 800 метров вокруг железнодорожного вокзала положено 10-ти тысячам человек. 500-килограммовый снаряд был обнаружен 18 апреля в ходе строительных работ. В тот же день его обезвредили, а 20 апреля саперы должны увезти бомбу на безопасное расстояние от города и уничтожить ее.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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