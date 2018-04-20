10 тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома и офисы из-за авиабомбы времен ВОВ

Новости Германии. Массовая эвакуация проходит в центре Берлина из-за операции по вывозу неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть опасную зону радиусом в 800 метров вокруг железнодорожного вокзала положено 10-ти тысячам человек. 500-килограммовый снаряд был обнаружен 18 апреля в ходе строительных работ. В тот же день его обезвредили, а 20 апреля саперы должны увезти бомбу на безопасное расстояние от города и уничтожить ее.