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Американцам советуют отказаться от завтраков – всё дело в стоимости продуктов

15 февраля 2023 18:17
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Новости США. Американская пресса бьет тревогу. В стране сильно подорожали продукты для традиционного завтрака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американцам советуют отказаться от завтраков – всё дело в стоимости продуктов-1

Это апельсины, хлопья, йогурты и яйца. Они, кстати, в цене выросли больше остальных – на 70 % за год, а это рекорд за последние 50 лет. Стоимость напитков увеличилась на 12 % – самый высокий показатель за десятилетие. В результате такого резкого, но вполне ожидаемого роста цен в местной прессе то и дело предлагают пересмотреть рацион питания. В связи с этим жителям Штатов советуют отказаться от завтраков и заменить их чашечкой зернового кофе.  

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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