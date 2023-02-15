Американцам советуют отказаться от завтраков – всё дело в стоимости продуктов

Это апельсины, хлопья, йогурты и яйца. Они, кстати, в цене выросли больше остальных – на 70 % за год, а это рекорд за последние 50 лет. Стоимость напитков увеличилась на 12 % – самый высокий показатель за десятилетие. В результате такого резкого, но вполне ожидаемого роста цен в местной прессе то и дело предлагают пересмотреть рацион питания. В связи с этим жителям Штатов советуют отказаться от завтраков и заменить их чашечкой зернового кофе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!