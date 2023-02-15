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Британцы вынуждены искать работу из-за растущей инфляции

15 февраля 2023 18:18
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Новости Великобритании. Заложники инфляции. Все чаще жители Британии в возрасте от 16 до 24 лет устраиваются на работу, чтобы покрыть свои расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британцы вынуждены искать работу из-за растущей инфляции-1

Ситуация во многом объясняется увеличением стоимости жизни. В результате молодые люди буквально вынуждены искать дополнительный доход. Вместе с тем, по данным управления национальной статистики, зарплата в Королевстве по-прежнему не успевает за инфляцией, которая уже превысила 10 %, повторив 40-летний рекорд.  

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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