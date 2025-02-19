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В 2026 году Латвия увеличит расходы на оборону до 4% ВВП

19 февраля 2025 08:07
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Латвия увеличивает расходы на вооружение. В 2026 году они составят 4 % от ВВП. Об этом заявила премьер страны после закрытого заседания правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году Латвия увеличит расходы на оборону до 4% ВВП-2

В 2025 году на эти нужды Рига намерена потратить лишь около 3,5 % от ВВП или полтора миллиарда евро. Чтобы воплотить амбициозные планы, необходимо еще как минимум 240 миллионов евро, которых в бюджете нет. Чтобы найти такие средства, власти решили урезать расходы всех министерств. Не исключено также, что корректировки внесут и в госпрограммы. Остается добавить, что отобранные у налогоплательщиков деньги пойдут, в частности, на развитие системы ПВО, производство боеприпасов и боевых беспилотников.

# Международная политика

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