Дональд Трамп дал оценку переговорам с Россией в Эр-Рияде

Американский президент Дональд Трамп в среду, 19 февраля, прокомментировал результаты переговоров Соединенных Штатов и Российской Федерации, которые состоялись накануне 18 февраля в Эр-Рияде. Он назвал их позитивными и отметил, что сейчас «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию на Украине, информирует ТАСС.

Трамп заявил, что переговоры были хороши. Он также отметил, что разочарован позицией Киева по части конфликта с Россией: в распоряжении было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Президент США убежден, что конфликт была возможность завершить без территориальных потерь еще несколько лет назад. Поддержал американский лидер и вопрос о необходимости проведения выборов в Украине, отметив при этом, что у Владимира Зеленского крайне низкий уровень поддержки со стороны украинского народа – всего 4%.

Говоря о России, Трамп заявил, что РФ имеет все возможности крайне быстро уничтожить украинские города на сто процентов, включая столицу Киев, но там добиться такого результата не хотят. Не видит Трамп необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира в Украине, с подобным к нему никто не обращался. Он также выразил поддержку в вопросе ввода на украинские территории европейских военных, но без участия американских.

Высказался президент Америки и о финансовой поддержке, которая была оказана Украине за все эти годы. Трамп отметил, что Штаты потратили гораздо больше, чем Европа, призвав уровнять этот вклад. «Вашингтон выделяет Украине сотни миллиардов долларов без прозрачного отчета об использовании этих средств», – сказал Дональд Трамп.

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