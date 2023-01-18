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В 2023-2024 годах во многих странах сохранится высокая инфляция

18 января 2023 06:52
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Во многих странах высокий уровень инфляции сохранится в ближайшие два года. Согласно прогнозам международной консалтинговой компании, людям придется просто приспособиться к новым экономическим условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-2024 годах во многих странах сохранится высокая инфляция-1

Цены во многих государствах останутся стабильно высокими. А привел к таким массовым и всеобъемлющим подорожаниям конфликт в Украине, отмечают эксперты. Так, серьезно пострадали цепочки поставок. В особенности в таких важных сферах, как сельское хозяйство и энергетика. Ранее свои прогнозы опубликовала и Всемирная торговая организация. Согласно ее докладу, развитие мировой экономики ухудшается из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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