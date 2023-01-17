ООН: мир может столкнуться с голодом и неконтролируемой миграцией, если срочно не принять меры

Угрозу продовольственного кризиса обсудили на форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные факторы риска назвал глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Среди них – растущее население планеты и вооруженный конфликт в Украине. В целом политик сделал пессимистичные прогнозы. По его мнению, планета рискует столкнуться с массовым голодом и неконтролируемой миграцией, если в ближайшее время мировому сообществу не удастся предпринять необходимые меры.