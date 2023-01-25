В 2022-м в чешскую армию пришло всего 300 бойцов вместо ожидаемых 2 тысяч

Новости Чехии. В чешской армии не хватает новобранцев. Об этом в интервью информагентству сообщил начальник Генштаба Карел Ржегка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в 2022 году армейские ряды страны должны были пополнить более 2 тысяч человек. По крайней мере, такими были ожидания. Но на самом деле намерение служить родине изъявили менее 300 бойцов. Беспокойство также вызывает нежелание солдат продолжать службу после окончания контракта. Ежегодно реальная численность армии снижается из-за ухода большого числа военнослужащих.