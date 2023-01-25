Гибнут и жители, и фермерские животные. В некоторых районах Афганистана температура опустилась до -30

Новости Афганистана. Жители Афганистана призвали власти обратиться за помощью к мировому сообществу, чтобы преодолеть последствия аномальных холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От них уже погибло более 100 человек. В нескольких районах страны температура опустилась до -30 градусов, что нарушило нормальную жизнь людей.

Начались перебои с водой и электричеством, возник острый дефицит топлива. От морозов страдают не только местные жители, но и животные. Фермеры потеряли около 30 тысяч голов крупного рогатого скота. И эти цифры, похоже, далеко не окончательные. Синоптики говорят, что холода продержатся в Афганистане до конца месяца и даже, возможно, до середины февраля.