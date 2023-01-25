В Прибалтике выросли цены на электричество – в Эстонии стоимость поднялась на 44 %

Прибалтика вновь бьет рекорды. На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в странах Балтии показала новый максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате карманы граждан снова пустеют. Так, тяжелее остальных придется жителям Эстонии. Для них стоимость электроэнергии увеличилась на 44 %. Схожая ситуация в Латвии и Литве. Ранее эксперты прогнозировали пик цен в декабре, но, как показало время, подорожания не прекратились. И жителям, судя по всему, нужно готовиться к очередному увеличению счетов за коммунальные услуги.