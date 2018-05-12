В 2020 году NASA отправит на Марс мини-вертолет

Новости США. Его вес будет меньше 2 килограммов, а размер – с небольшой мяч. Аппарат будет запущен в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Его вес будет меньше 2 килограммов, а размер – с небольшой мяч. Аппарат будет запущен в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он совершит несколько испытательных полетов, каждый из которых продлится 90 секунд. Вертолет станет первым в истории летательным аппаратом тяжелее воздуха, который будет отправлен на другую планету.
Цель экспедиции – оценить пригодность Марса для жизни.