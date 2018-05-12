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В 2020 году NASA отправит на Марс мини-вертолет

12 мая 2018 20:54
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Новости США. Его вес будет меньше 2 килограммов, а размер – с небольшой мяч. Аппарат будет запущен в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году NASA отправит на Марс мини-вертолет-1

Он совершит несколько испытательных полетов, каждый из которых продлится 90 секунд. Вертолет станет первым в истории летательным аппаратом тяжелее воздуха, который будет отправлен на другую планету.

В 2020 году NASA отправит на Марс мини-вертолет-4

Цель экспедиции – оценить пригодность Марса для жизни.

# Космос # Фотофакт

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