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Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта

12 мая 2018 15:21
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Новости Ирака. В Ираке выбирают новый парламент. Это первые выборы депутатов после освобождения страны от боевиков ИГИЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта-1

Голосование проходит при усиленных мерах безопасности. Власти закрыли на сутки пограничные пункты и аэропорты, а также ограничили движение транспорта.

Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта-4

В режим повышенной боеготовности приведены десятки тысяч военнослужащих. С воздуха за ситуацией следит боевая авиация и беспилотники.

# Выборы # Фотофакт

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