Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта

Новости Ирака. В Ираке выбирают новый парламент. Это первые выборы депутатов после освобождения страны от боевиков ИГИЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. В Ираке выбирают новый парламент. Это первые выборы депутатов после освобождения страны от боевиков ИГИЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голосование проходит при усиленных мерах безопасности. Власти закрыли на сутки пограничные пункты и аэропорты, а также ограничили движение транспорта.
В режим повышенной боеготовности приведены десятки тысяч военнослужащих. С воздуха за ситуацией следит боевая авиация и беспилотники.