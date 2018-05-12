Тбилиси бастует из-за жестокости полиции: перед парламентом собрались тысячи человек

Новости Грузии. Акция протеста проходит в центре столицы Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси на площади перед зданием парламента собрались тысячи человек. Они выступают против жестокости полиции. Поводом для протестов стали рейды по ночным клубам.