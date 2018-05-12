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Тбилиси бастует из-за жестокости полиции: перед парламентом собрались тысячи человек

12 мая 2018 20:52
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Новости Грузии. Акция протеста проходит в центре столицы Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси на площади перед зданием парламента собрались тысячи человек. Они выступают против жестокости полиции. Поводом для протестов стали рейды по ночным клубам.

Тбилиси бастует из-за жестокости полиции: перед парламентом собрались тысячи человек-1

Очевидцы сообщали, что сотрудники полиции вели себя очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны. Протестующим удалось перекрыть автомобильное движение. Инцидентов пока не было, но число участников акции растет. Протесты перекинулись и на другие города Грузии.

# Акции протеста # Фотофакт

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