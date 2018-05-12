В Оклахоме полицейские застрелили мужчину на парковке отеля

Новости США. В американском штате Оклахома полицейские расстреляли мужчину на парковке отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тонированное авто стражам порядка показалось подозрительным, и они решили его осмотреть.
Новости США. В американском штате Оклахома полицейские расстреляли мужчину на парковке отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тонированное авто стражам порядка показалось подозрительным, и они решили его осмотреть.
Пока офицеры беседовали с водителем, один из пассажиров достал пистолет. Полицейские незамедлительно открыли огонь на поражение. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте. Специальная комиссия изучает правомерность применения табельного оружия.