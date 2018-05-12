Прямой эфир

В Оклахоме полицейские застрелили мужчину на парковке отеля

12 мая 2018 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Оклахома полицейские расстреляли мужчину на парковке отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонированное авто стражам порядка показалось подозрительным, и они решили его осмотреть.

В Оклахоме полицейские застрелили мужчину на парковке отеля-1

Пока офицеры беседовали с водителем, один из пассажиров достал пистолет. Полицейские незамедлительно открыли огонь на поражение. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте. Специальная комиссия изучает правомерность применения табельного оружия.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта
12 мая 2018 15:21

Из-за парламентских выборов в Ираке на сутки закрыты граница и аэропорты, ограничено движение транспорта

В Москве на 33 году жизни скончался актёр Юрий Киндрат
12 мая 2018 14:41

В Москве на 33 году жизни скончался актёр Юрий Киндрат

Гепарды гонялись за семьей с ребенком в голландском сафари-парке: видеофакт
12 мая 2018 12:54

Гепарды гонялись за семьей с ребенком в голландском сафари-парке: видеофакт