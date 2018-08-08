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В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии

08 августа 2018 12:09
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Новости Беларуси. Беларусь и Япония намерены расширять сотрудничество. О перспективах двустороннего взаимодействия 8 августа говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии-1

В первую очередь обсуждали экономические проекты. Пока в нашей стране всего 10 японских компаний. Но партнеры готовы расширить свое присутствие на нашем рынке, в том числе за счет инвестиций. Пока эти цифры весьма скромные, но перспективы есть в сельском хозяйстве, промышленности, IT. Для этого нужно создать договорно-правовую базу и развивать контакты между странами. Этим в ближайшее время и займется специальная комиссия. А чтобы укрепить диалог, в 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии.

В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии-4

Хиромичи Ватанабэ, председатель специального комитета по региональному восстановлению Палаты представителей парламента Японии:
Очень важная задача – это налаживание экономического сотрудничества. Чтобы японские инвесторы заинтересовались Беларусью, нужно создать определенные условия. У вас есть потенциал, в том числе в геополитическом плане. Беларусь играет большую роль в ЕАЭС. Ваша страна может стать большим логистическим центром. 

В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии-7

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Мы обсуждали проекты по фармацевтике, по вопросам производства бумаги и другие. Наша задача сейчас – сформировать площадку, где мы бы на экспертном уровне могли вырабатывать соответствующие рекомендации, доносить до наших японских партнеров конкретные предложения – что мы и делаем. Сейчас благоприятные обстоятельства заключаются в том, что Беларусь повысила свой статус в международных кредитных рейтингах. Сейчас к Беларуси проявляют конкретный интерес не только японский бизнес в чистом виде, но и японские финансовые структуры.

В 2019 в Минске появится полноценное посольство Японии-10

В 2017 году совместный товарооборот составил около 139 миллионов долларов. Беларусь поставляет в страну Восходящего Солнца калийные удобрения, стекловолокно, устройства на жидких кристаллах и лазерах. Япония импортирует сюда оборудование, фармацевтику, станки и инструменты. В 2017 на оздоровление в нашу страну приезжали дети из районов, пострадавших во время аварии на АЭС Фукусима. Такой же визит запланирован и в 2018 году.   

# Беларусь-Япония # Хиромичи Ватанабэ # Сергей Рахманов # Фотофакт

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