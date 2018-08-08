Скелеты майя представили публике в Мексиканском музее антропологии. Старейшему из них 7000 лет

Новости Мексики. В Мексиканском музее антропологии публике представили останки представителей древней цивилизации майя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В Мексиканском музее антропологии публике представили останки представителей древней цивилизации майя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценке экспертов, один из скелетов относится к доклассической эпохе цивилизации, а его возраст составляет 7000 лет. Двум другим около 4000. Археологи обнаружили кости и другие артефакты в пещере Пуйль на юге страны.