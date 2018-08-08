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Испанский истребитель запустил боевую ракету над Эстонией. Идёт расследование

08 августа 2018 10:00
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Новости Испании. В Испании расследуют инцидент, произошедший в ходе военных учений. Один из истребителей, принимавших участие в маневрах над Эстонией, запустил боевую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанский истребитель запустил боевую ракету над Эстонией. Идёт расследование-1

Снаряд класса воздух-воздух не задел другие самолеты. Все участники маневров вернулись на авиабазу. Расследованием инцидента занимаются ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартире НАТО.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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