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В 15 км от границы Беларуси: военная техника США прибывает на полигон в Литве

23 октября 2019 06:31
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НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская тяжелая техника начала прибывать на полигон в Пабраде. Это всего в 15 километрах от нашей границы.

В 15 км от границы Беларуси: военная техника США прибывает на полигон в Литве-1

В ближайшие полгода в непосредственной близости с Беларусью будут находиться десятки танков и машин боевой пехоты. Это вызывает обеспокоенность у белорусской стороны, вынуждая реагировать на ситуацию.

Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в ближайшее время представить план мероприятий по реакции на эти действия. При этом стоит отметить, что со стороны Беларуси не исходит никаких угроз.

В 15 км от границы Беларуси: военная техника США прибывает на полигон в Литве-4

# НАТО # Фотофакт

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