В 15 км от границы Беларуси: военная техника США прибывает на полигон в Литве

НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская тяжелая техника начала прибывать на полигон в Пабраде. Это всего в 15 километрах от нашей границы.

В ближайшие полгода в непосредственной близости с Беларусью будут находиться десятки танков и машин боевой пехоты. Это вызывает обеспокоенность у белорусской стороны, вынуждая реагировать на ситуацию.

Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в ближайшее время представить план мероприятий по реакции на эти действия. При этом стоит отметить, что со стороны Беларуси не исходит никаких угроз.