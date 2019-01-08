Ужесточить правила полета дронов возле аэропортов планируют в Великобритании

Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства планируют расширить зону запрета полетов для дронов вблизи аэропортов до 5 километров. В настоящее время ограничение действует на расстоянии 1 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, правоохранителей могут наделить дополнительными полномочиями по принудительной посадке беспилотников. На такие меры власти решили пойти после декабрьского инцидента в аэропорту Гатвик. Тогда из-за появления дронов над взлетно-посадочной полосой воздушная гавань приостановила свою работу более чем на сутки.