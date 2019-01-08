Бензиновый кризис в Мексике: объекты государственной нефтяной компании под контролем военных

Новости Мексики. Бензиновый кризис разгорается в Мексике. Дефицит топлива отмечается сразу в нескольких штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако президент отказывается признавать эту проблему. По его словам, перебои связаны с неправильным распределением ресурса и кражами топлива. Чтобы остановить хищения, были перекрыты сразу несколько крупных трубопроводов. Теперь бензин доставляется автоцистернами, а объекты государственной нефтяной компании под контролем военных.