Королевский военно-морской флот будет патрулировать Ла-Манш из-за нелегальных мигрантов

Новости Великобритании. Власти Великобритании привлекут Королевский военно-морской флот для оказания помощи в патрулировании пролива Ла-Манш из-за увеличения числа мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последние три месяца около 450-ти беженцев попытались на лодках незаконно пересечь британскую границу. Министр внутренних дел призывает в целом ужесточить въезд мигрантов из Евросоюза в Британию. К 2025 году большинству низкоквалифицированных работников вообще запретят въезд в страну.