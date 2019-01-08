Прямой эфир

Королевский военно-морской флот будет патрулировать Ла-Манш из-за нелегальных мигрантов

08 января 2019 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Власти Великобритании привлекут Королевский военно-морской флот для оказания помощи в патрулировании пролива Ла-Манш из-за увеличения числа мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королевский военно-морской флот будет патрулировать Ла-Манш из-за нелегальных мигрантов-1

Только за последние три месяца около 450-ти беженцев попытались на лодках незаконно пересечь британскую границу. Министр внутренних дел призывает в целом ужесточить въезд мигрантов из Евросоюза в Британию. К 2025 году большинству низкоквалифицированных работников вообще запретят въезд в страну.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маск анонсировал срок полёта ракеты SpaceX к МКС
08 января 2019 07:48

Маск анонсировал срок полёта ракеты SpaceX к МКС

Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание
07 января 2019 18:35

Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание

Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек
07 января 2019 18:32

Из-за землетрясения в Иране пострадали 75 человек