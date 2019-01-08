12 человек стали жертвами непогоды в Европе

Новости мира. Случаи зафиксированы в Австрии, Греции и немецкой Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах прошли сильнейшие снегопады, что вызвало много проблем. Закрываются аэропорты, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. В Австрии пришлось эвакуировать горнолыжный курорт. Власти опасаются схода лавин. А в Баварских Альпах действует режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах.