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12 человек стали жертвами непогоды в Европе

08 января 2019 08:34
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Новости мира. Случаи зафиксированы в Австрии, Греции и немецкой Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек стали жертвами непогоды в Европе-1

В странах прошли сильнейшие снегопады, что вызвало много проблем. Закрываются аэропорты, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. В Австрии пришлось эвакуировать горнолыжный курорт. Власти опасаются схода лавин. А в Баварских Альпах действует режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах.

12 человек стали жертвами непогоды в Европе-4

Сложная ситуация из-за холодов и в Афинах. Здесь массово открывают пункты обогрева, где граждане могут укрыться от непогоды.

# Погода # Фотофакт

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