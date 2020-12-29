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Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса

29 декабря 2020 08:52
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Вирус-мутант распространяется по миру. Южноафриканский штамм COVID-19 впервые выявлен в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из ЮАР. Помимо этого в стране подтверждены еще шесть случаев заболевания британским штаммом.  

Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса-1

Вирус-мутант из Соединенного Королевства добрался также до Финляндии. А в Нидерландах им инфицированы уже 11 человек.

Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете

Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса-4

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили: вирус продолжит мутировать. По словам представителя организации, это естественный процесс. ВОЗ отслеживает ситуацию и сотрудничает с учеными всего мира.

Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса-7

Глава организации между тем призвал страны оперативно делиться информацией о новых вариациях вируса с ВОЗ и другими государствами.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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