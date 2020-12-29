Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса

Вирус-мутант распространяется по миру. Южноафриканский штамм COVID-19 впервые выявлен в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из ЮАР. Помимо этого в стране подтверждены еще шесть случаев заболевания британским штаммом.

Вирус-мутант из Соединенного Королевства добрался также до Финляндии. А в Нидерландах им инфицированы уже 11 человек. Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили: вирус продолжит мутировать. По словам представителя организации, это естественный процесс. ВОЗ отслеживает ситуацию и сотрудничает с учеными всего мира.