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Уже в 15 странах. ВОЗ заявила о почти 100 случаях заражения оспой обезьян

24 мая 2022 08:15
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Всемирная организация здравоохранения заявила почти о 100 случаях заражения оспой обезьян в 15 странах. Еще столько же человек находятся под подозрением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже в 15 странах. ВОЗ заявила о почти 100 случаях заражения оспой обезьян-1

Однако ученые настроены оптимистично. По их мнению, вирус не успел мутировать. И несмотря на то, что инфекция продолжает распространяться по всему миру, нет никакой необходимости в срочной массовой вакцинации. Кроме того, в борьбе с болезнью помогает прививка от натуральной оспы, которую многим сделали еще в детстве. Поэтому эта болезнь вряд ли вызовет пандемию.  

Уже в 15 странах. ВОЗ заявила о почти 100 случаях заражения оспой обезьян-4

Напомним, оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, которое чаще встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Вирус может попасть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую. Среди симптомов отмечают лихорадку, головную боль, кожную сыпь, а также боль в мышцах.  

# Заболевания # Фотофакт

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