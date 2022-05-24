Уже в 15 странах. ВОЗ заявила о почти 100 случаях заражения оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения заявила почти о 100 случаях заражения оспой обезьян в 15 странах. Еще столько же человек находятся под подозрением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ученые настроены оптимистично. По их мнению, вирус не успел мутировать. И несмотря на то, что инфекция продолжает распространяться по всему миру, нет никакой необходимости в срочной массовой вакцинации. Кроме того, в борьбе с болезнью помогает прививка от натуральной оспы, которую многим сделали еще в детстве. Поэтому эта болезнь вряд ли вызовет пандемию.