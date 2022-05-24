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Число приезжающих в Германию мигрантов из Украины сократилось в семь раз

24 мая 2022 07:08
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Антироссийские санкции привели не к изоляции России, а, наоборот, изолировали тех, кто их ввел. Мигранты, которые раньше искали убежища в европейских странах, сейчас не уверены в правильности своего выбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число приезжающих в Германию мигрантов из Украины сократилось в семь раз-1

Количество прибывающих в Германию, резко сократилось. В марте в страну ежедневно приезжали 15 тысяч украинцев. Теперь – в 7 раз меньше. Люди жалуются на неравные с местными жителями условия. Впрочем, некоторые претензии кажутся странными. Например, недовольство приезжих вызывает то, что они не могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Чаще им предлагают так называемую Minijob, то есть занятость на полдня. Но это лишь следствие незнания языка.  

Число приезжающих в Германию мигрантов из Украины сократилось в семь раз-4

Не лучше отзывы мигрантов и в Польше. Куда за три месяца перебрались порядка трех миллионов человек. Там также не хватает достойной работы, поскольку страна просто переполнена желающими. В Чехии их меньше, но зато разводят их чаще. В стране все больше заявлений от украинских мигрантов о мошенничестве при устройстве на работу.  

# Беженцы # Фотофакт

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