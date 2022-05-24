Число приезжающих в Германию мигрантов из Украины сократилось в семь раз

Антироссийские санкции привели не к изоляции России, а, наоборот, изолировали тех, кто их ввел. Мигранты, которые раньше искали убежища в европейских странах, сейчас не уверены в правильности своего выбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество прибывающих в Германию, резко сократилось. В марте в страну ежедневно приезжали 15 тысяч украинцев. Теперь – в 7 раз меньше. Люди жалуются на неравные с местными жителями условия. Впрочем, некоторые претензии кажутся странными. Например, недовольство приезжих вызывает то, что они не могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Чаще им предлагают так называемую Minijob, то есть занятость на полдня. Но это лишь следствие незнания языка.