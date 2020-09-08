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Уже более 25 тысяч. В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза

08 сентября 2020 12:50
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Новости Украины. Число безработных в Киеве с начала 2020 года выросло в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже более 25 тысяч. В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза-1

Только по официальным данным, граждан, не имеющих заработка, в украинской столице уже более 25 тысяч. Для сравнения: в 2019 году в списке безработных числились всего около 9 тысяч жителей.  

Уже более 25 тысяч. В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза-4

Сложившаяся ситуация – результат в том числе карантинных ограничений. При этом коронакризис оказывает негативное влияние на рынок труда не только Киева, но и на всю страну. Из-за различных мер блокировки без работы в Украине остались до 700 тысяч граждан.  

# Коронавирус # Фотофакт

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