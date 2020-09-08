В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами премьера

Новости Японии. Избирательная кампания перед выборами премьер-министра стартовала в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке зарегистрированных претендентов уже три политика. Фаворитом гонки считают действующего генерального секретаря кабинета министров Есихидэ Суга. По мнению экспертов, в случае победы он продолжит курс действующего премьера, в том числе во внешней политике.