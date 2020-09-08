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В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами премьера

08 сентября 2020 12:37
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Новости Японии. Избирательная кампания перед выборами премьер-министра стартовала в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами премьера-1

В списке зарегистрированных претендентов уже три политика. Фаворитом гонки считают действующего генерального секретаря кабинета министров Есихидэ Суга. По мнению экспертов, в случае победы он продолжит курс действующего премьера, в том числе во внешней политике.  

В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами премьера-4

Напомним, Синдзо Абэ, занимавший пост главы правительства рекордные 7 лет и 8 месяцев, подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Выборы нового премьера состоятся 14 сентября.  

# Выборы # Синдзо Абэ # Фотофакт

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