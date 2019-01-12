В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа
Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.
Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У семерых серьёзные травмы, у одиннадцати – лёгкие, ещё двое пострадавших в критическом состоянии. Предполагаемая причина происшествия – утечка газа.
Фото: twitter.com/croissandeau
Взрыв произошел в туристической зоне столицы, на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль. Ударной волной выбило стёкла из окон нескольких зданий.
Фото: twitter.com/croissandeau
К месту происшествия немедленно выехали местные спасатели, они оказали первую помощь раненым и оградили периметр.