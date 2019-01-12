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В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа

12 января 2019 09:51
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Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.  

Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У семерых серьёзные травмы, у одиннадцати – лёгкие, ещё двое пострадавших в критическом состоянии. Предполагаемая причина происшествия – утечка газа.  

В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа-1

Фото: twitter.com/croissandeau  

Взрыв произошел в туристической зоне столицы, на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль. Ударной волной выбило стёкла из окон нескольких зданий.  

В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа-4

Фото: twitter.com/croissandeau  

К месту происшествия немедленно выехали местные спасатели, они оказали первую помощь раненым и оградили периметр.  

# Взрыв

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