В Париже произошёл взрыв. Предполагаемая причина – утечка газа

Новости Франции. 12 января около девяти часов утра в центре Парижа прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Le Monde, ранения получили не менее двадцати человек. У семерых серьёзные травмы, у одиннадцати – лёгкие, ещё двое пострадавших в критическом состоянии. Предполагаемая причина происшествия – утечка газа.