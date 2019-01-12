В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых

Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате столкновения крыша остановочного павильона буквально срезала несколько первых рядов пассажирских кресел.
Причины случившегося выясняются. Водитель автобуса задержан. Пострадавшие госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается как критическое.