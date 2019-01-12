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В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых

12 января 2019 11:55
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Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых-1

В результате столкновения крыша остановочного павильона буквально срезала несколько первых рядов пассажирских кресел.

Причины случившегося выясняются. Водитель автобуса задержан. Пострадавшие госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается как критическое.

# Авария # Фотофакт

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