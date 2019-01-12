В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое.

По предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. На месте работают пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции. Взрывной волной практически разрушен дом. Под завалами еще могут оставаться люди.

Отметим, ЧП произошло в день очередных протестов «желтых жилетов». Сегодня, 12 января, недовольные ростом цен и налогов французы снова вышли на улицы.