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В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

12 января 2019 11:43
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Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое.

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек-1

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек-3

По предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. На месте работают пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции. Взрывной волной практически разрушен дом. Под завалами еще могут оставаться люди.

Отметим, ЧП произошло в день очередных протестов «желтых жилетов». Сегодня, 12 января, недовольные ростом цен и налогов французы снова вышли на улицы.

# Пожар # Фотофакт

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