Увеличивают количество военных, техники и вооружения. Как проходит милитаризация на Западе?

Западные страны активно используют миф об угрозе, исходящей с Востока, как прекрасный предлог для оправдания гонки вооружений и наращивания своих войск у границ Беларуси и России. И чем агрессивнее планы стран НАТО, тем громче звучат заявления о возможном нападении на якобы беззащитный Запад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под этим предлогом они увеличивают количество военных, техники и вооружений, которые заступают на боевое дежурство в непосредственной близости от нашей страны. Сейчас в Европе уже находится 37,5 тысячи солдат. В том числе в Польше и странах Балтии размещено более 24,5 тысячи иностранных военнослужащих, большая часть из них переброшена из США. Для них там строятся новые базы, аэродромы и склады. На основе этого внушительного контингента могут быть созданы ударные группировки для дальнейшего применения. И в командовании НАТО даже не скрывают, в каком направлении.