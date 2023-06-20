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Боррель: ЕС не хватает ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Киева

20 июня 2023 14:11
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Евросоюз сталкивается с недостатком критически важных ресурсов, необходимых для производства достаточного количества боеприпасов, требуемых Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

В рамках стратегии по обеспечению экономической безопасности Евросоюза Еврокомиссия также планирует разработать меры для защиты цепочек поставок этих критически важных ресурсов. Боррель, выступая как представитель ЕС по безопасности и обороне, признал, что текущих ресурсов недостаточно для производства необходимого объема боеприпасов для Украины.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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