Боррель: ЕС не хватает ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Киева

Евросоюз сталкивается с недостатком критически важных ресурсов, необходимых для производства достаточного количества боеприпасов, требуемых Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

В рамках стратегии по обеспечению экономической безопасности Евросоюза Еврокомиссия также планирует разработать меры для защиты цепочек поставок этих критически важных ресурсов. Боррель, выступая как представитель ЕС по безопасности и обороне, признал, что текущих ресурсов недостаточно для производства необходимого объема боеприпасов для Украины.