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Протесты фермеров в Молдове: аграрии перекрыли центр Кишинёва тракторами

20 июня 2023 15:37
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Новости Молдовы. Фермеры Молдовы перекрыли тракторами центр Кишинева. На улицах столицы стоит более 100 единиц сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты фермеров в Молдове: аграрии перекрыли центр Кишинёва тракторами-1

Таким способом они решили привлечь внимание властей к своим проблемам: засухе, продаже урожая, росту цен на топливо и удобрения. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна из Украины, выделить компенсации и выплатить задолженности по субсидиям за 2022 год. Накануне представители ассоциации фермеров провели переговоры с премьером и министром сельского хозяйства и остались недовольны ответами кабмина.

# Акции протеста # Матеуш Моравецкий # Новости Молдовы # Фотофакт

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