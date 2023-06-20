Протесты фермеров в Молдове: аграрии перекрыли центр Кишинёва тракторами

Таким способом они решили привлечь внимание властей к своим проблемам: засухе, продаже урожая, росту цен на топливо и удобрения. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна из Украины, выделить компенсации и выплатить задолженности по субсидиям за 2022 год. Накануне представители ассоциации фермеров провели переговоры с премьером и министром сельского хозяйства и остались недовольны ответами кабмина.