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Дуда обвинил Москву в сокращении ВВП Польши

20 июня 2023 15:41
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Для искусственной поддержки конфликта в Украине европейские страны тратят огромные финансовые, материальные и даже человеческие ресурсы, истощая при этом экономику европейских стран и делая жизнь людей труднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуда обвинил Москву в сокращении ВВП Польши-1

Но власти Польши даже в этом увидели выгоду. Например, конфликтом в Украине они объяснили постоянно растущую в стране инфляцию, которая намного превысила 18 %, а также экономический спад. В конце 2022 года ВВП страны сократился почти на 2,5 %.

Польское правительство сняло с себя за это всякую ответственность, увидев в этом происки Москвы. Как заявил президент Дуда, именно из-за нее растут цены на газ и топливо и, как следствие, на продукты и товары.

Стоит напомнить, что инфляция в Польше была одной из самых высоких в Европе в 2021 году, то есть еще до начала конфликта в Украине.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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