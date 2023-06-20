Дуда обвинил Москву в сокращении ВВП Польши

Для искусственной поддержки конфликта в Украине европейские страны тратят огромные финансовые, материальные и даже человеческие ресурсы, истощая при этом экономику европейских стран и делая жизнь людей труднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но власти Польши даже в этом увидели выгоду. Например, конфликтом в Украине они объяснили постоянно растущую в стране инфляцию, которая намного превысила 18 %, а также экономический спад. В конце 2022 года ВВП страны сократился почти на 2,5 %.

Польское правительство сняло с себя за это всякую ответственность, увидев в этом происки Москвы. Как заявил президент Дуда, именно из-за нее растут цены на газ и топливо и, как следствие, на продукты и товары.