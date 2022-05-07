В Москве проходит выставка, посвящённая деструктивной деятельности НАТО

Новости России. О деструктивной роли НАТО в российско-украинском конфликте рассказывает выставка в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей современной истории России представил выставку, посвященную ключевым международным событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса. Выставка состоит из нескольких разделов. Они рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины.

Эта выставка помогает людям узнать, лучше разобраться, понять и историю блока НАТО, и текущий момент, что происходит в мире сейчас, и почему оно так происходит.

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания российских информационных агентств, артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, относящихся к периоду холодной войны. Минобороны России также продемонстрировало некоторое вооружение и технику НАТО, захваченные в зоне проведения спецоперации в Украине.

Выставка – очень правильно, что она существует, потому что нужно говорить людям правду и показывать им правду. Чтобы люди понимали, что на самом деле происходит в мире. Выставка помогает увидеть всю агрессию, которую несет НАТО.