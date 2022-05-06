Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России

В основном речь идет о запрете российской нефти и газа. Такие меры будут иметь колоссальные последствия для Венгрии. Как отметил политик, ограничения в энергетическом секторе серьезно затронут экономику. Трудности начнутся еще на начальном этапе отказа от российского сырья, так как для этого Венгрии нужны время и миллионы евро.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Российская или любая другая нефть может поступать только по трубопроводу, один конец которого находится в России, а другой в Венгрии, это наше условие. Мы не можем принять предложение Евросоюза, которое игнорирует это. Мы точно знаем, что для выполнения требований нам нужно минимум 5 лет. Полтора, два года не хватит. Кроме того, нужно будет изменить наши нефтеперерабатывающие заводы. А это миллионы евро. И сейчас ЕС просит Венгрию потратить эти деньги. Но у нас нет на это средств, потому что ЕС на это денег не дает. А если что-то сейчас и выделяется, то только на бумаге.

Кроме того, премьер-министр Венгрии добавил, что все санкции, которые Брюссель вводил в отношении Москвы до этого, в большей степени навредили экономике самого Евросоюза, а не России. Напомним, сейчас ЕС пытается согласовать шестой пакет санкций. Обсуждения идут уже несколько дней. Ряд стран выступают против этого решения.