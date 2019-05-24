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В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек

24 мая 2019 18:00
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Новости Индии. Пожар в одном из торговых центров Индии: погибли как минимум 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек -1

По предварительным данным, 15 из них – дети. Количество пострадавших пока неизвестно. Огонь вспыхнул на втором этаже здания в индийском Сурате. На этажах выше находился центр обучения. Более 30 человек оказались в ловушке.

В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек -4

Чтобы спастись, некоторые выпрыгивали из окон. Из огня удалось вытащить около 20 человек. Всех их доставили в больницу. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Причина возгорания устанавливается.

В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек -7

В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек -9

# Пожар # Фотофакт

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