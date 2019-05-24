В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек

Новости Индии. Пожар в одном из торговых центров Индии: погибли как минимум 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, 15 из них – дети. Количество пострадавших пока неизвестно. Огонь вспыхнул на втором этаже здания в индийском Сурате. На этажах выше находился центр обучения. Более 30 человек оказались в ловушке.