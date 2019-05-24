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Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

24 мая 2019 13:18
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Новости мира. Американец покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста-1

Чтобы реализовать свою мечту: стать членом Клуба семи вершин, 55-летний Дон Кэш бросил работу. Во время одного из восхождений из-за обморожения он лишился нескольких пальцев, однако это его не остановило. Эверест был завещающей точкой на пути к мечте.

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста-4

Что стало причиной смерти альпиниста, пока неизвестно. Семья мужчины считает, что во время спуска он мог перенести сердечный приступ.

# Горы и скалы # Фотофакт

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