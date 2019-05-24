Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

Новости мира. Американец покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы реализовать свою мечту: стать членом Клуба семи вершин, 55-летний Дон Кэш бросил работу. Во время одного из восхождений из-за обморожения он лишился нескольких пальцев, однако это его не остановило. Эверест был завещающей точкой на пути к мечте.